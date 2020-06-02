أول رد رسمي من الأهلي على تصريحات حسام عاشور ورسالة تركي آل الشيخ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر مدير فريق الكرة بالنادي الأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ معاقبة قائد الفريق حسام عاشور، الذي ظهر في لقطات فيديو شكر خلالها رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وانتقد في الوقت نفسه إدارة الأهلي في ملف مباراة الاعتزال المثير للجدل.

وشكر حسام عاشور تركي آل الشيخ في رسالة الفيديو، وقال إن الأهلي يماطل في إنهاء ملف مباراة اعتزاله، وذلك في وسط جدل مستمر حاليا بين عضو مجلس إدارة النادي محمد سراج الدين، وآل الشيخ.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فقد قرر سيد عبدالحفيظ توقيع عقوبة مالية بحق حسام عاشور، كما أشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر "34 سنة"، خالف اللوائح في شريط الفيديو، وأنه تم رفع تقرير بذلك إلى لجنة التخطيط بالنادي لاتخاذ مزيد من القرارات بحقه.

يذكر أن سيد عبدالحفيظ قرر قبل أسبوعين منع اللاعبين من الحديث لأي وسيلة إعلامية، أو في مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل توقف كرة القدم حالياً بسبب تفشي فيروس كورونا، واكتفى بالفترة الماضية التي ظهر هو شخصياً فيها في برنامج "رامز مجنون رسمي".

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