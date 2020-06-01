تعرف إلى أول مباراة لبرشلونة وريال مدريد بعد كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أن منافسات الدوري المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستأنف في 11 يونيو الحالي بديربي إشبيلية وستنتهي في 19 يوليو المقبل.

وتنطلق المرحلة الـ28 في 11 يونيو بديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس. ويحل برشلونة المتصدر ضيفا على ريال مايوركا في 13 يونيو، على أن يستضيف مطارده المباشر ريال مدريد في اليوم التالي إيبار.

وتنطلق المرحلة الـ29 في 15 يونيو وتنتهي في 18 منه، ويستضيف خلالها برشلونة ليغانيس في 16 منه، وريال مدريد فالنسيا بعد يومين.

وكشفت الرابطة عن برنامج المرحلتين 28 و29 فقط، علما بأنها قررت إقامة مرحلتين كل أسبوع حتى نهاية الموسم التي حددتها في 19 يوليو.

وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس في تصريح لقناة «موفيستار بلوس»: «نريد أن ينطلق الموسم المقبل في 12 سبتمبر».

وأضاف «لقد وضعنا البرنامج لمنح كل فريق ما لا يقل عن 72 ساعة من الراحة بين مباراتين.. سنقوم بتحديث البرنامج بعد كل مرحلتين من أجل الأخذ بعين الاعتبار الأجواء المناخية التي يكشف عنها مرة كل أسبوعين».

ويتصدر برشلونة الدوري بفارق نقطتين عن ريال مدريد.



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