10 لاعبين لا يتذكرهم جمهور ريال مدريد.. أبرزهم نيغريدو

المصدر: أحمد طارق - دبي

جاء تعثر مفاوضات نادي النصر مع المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، لتجديد عقد الأخير مع «العميد»، ليفتح الباب أمام انتهاء مسيرة لاعب مانشستر سيتي السابق، بعد موسمين لعبهما في دوري الخليج العربي، خصوصاً مع المقابل المالي المرتفع، الذي طلب الحصول عليه وتمسكه بتمديد عقده لموسمين.

نيغريدو رحل عن «الأزرق»، وسيذكر التاريخ أنه مرّ بنادي النصر وسجل أهدافاً مهمة وتوّج بلقب كأس الخليج العربي الموسم الحالي، لكنه يعدّ من بين أبرز 10 لاعبين مثلوا نادي ريال مدريد الإسباني دون أن يتذكرهم أحد من جمهور «الملكي»، ترصدهم «الإمارات اليوم» على النحو التالي:

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