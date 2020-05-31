على خطى "طبيب الغلابة".. الزمالك يمنح "ملك القلوب" عضوية شرفية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قرر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور منح الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية لنادى الزمالك، تقديراً لجهوده الكبيرة في عالم الطب، وذلك بعد ايام قليلة من منح رئيس النادي العضوية الشرفية لـ"طبيب الغلابة" الدكتور محمد مشالي.

وكان الدكتور مجدي يعقوب قد كرم في فبراير الماضي في مبادرة صناع الأمل 3، وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال المبادرة، رصد ريع الحفل الختامي لمبادرة صنّاع الأمل لصالح مشروع بناء مستشفى مجدي يعقوب الخيري لعلاج أمراض القلب في مصر، والذي سيعمل على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12,000 عملية جراحية سنوياً لمرضى القلب في العالم العربي وتحديداً الأطفال الذين سيخصص المستشفى الجديد 70% من عملياته لهم دون مقابل.

والدكتور مجدي يعقوب هو بروفسير مصري وجراح قلوب بارز. من مواليد مدينة بلبيس، محافظة الشرقية مصر، وتنحدر أصولها من المنيا، درس الطب في جامعة القاهرة، وتعلم في شيكاغو، ثم انتقل إلى بريطانيا في عام 1962 ليعمل في مستشفى الصدر بلندن ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين في مستشفى هارفليد (من 1969 إلى 2001 ومدير قسم الأبحاث العلمية والتعليم (منذ عام 1992) عُين أستاذا في المعهد القومي للقلب والرئة في عام 1986 واهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1976 في عام 1980 قام بعملية نقل قلب للمريض دريك موريس والذي أصبح أطول عملية لمريض نقل قلب أوروبي على قيد الحياة حتى موته في يوليو 2005 من بين المشاهير الذين أجرى لهم عمليات كان البريطاني إريك موركامب ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس، وفي عام 1966 أطلق عليه في الإعلام البريطاني لقب "ملك القلوب".



وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "أمنح الدكتور مجدي يعقوب العضوية الشرفية للزمالك تقديراً لما يقدمه في عالم الطب وعلاج المرضى".

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