الشارقة - وام

نفذت جمعية الشارقة الخيرية حملة «شتاء دافئ» لصالح نحو 20 ألف مستفيد في المملكة الأردنية الهاشمية، بدعم من «دبي الإسلامي» بلغت قيمته 1.3 مليون درهم ضمن برامج المشاركات المجتمعية للبنك.

وشملت الحملة، التي نفذها وفد الجمعية برئاسة عضو مجلس الإدارة، الدكتور يعقوب النقبي، ورئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات، علي محمد الراشدي، توزيع الأغطية والملابس الشتوية ووسائل التدفئة وقسائم المحروقات والسلال الغذائية.

وأكد الدكتور يعقوب النقبي أن الحملة تجمع بين المساعدات الشتوية والغذائية، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر في مواجهة انخفاض درجات الحرارة وتخفيف أعبائها المعيشية.

وثمن النقبي مساهمة «دبي الإسلامي» في إيصال الدعم لآلاف المستفيدين، مشيراً إلى دور الشراكة المجتمعية في توسيع نطاق المشاريع الإنسانية والتنموية خارج دولة الإمارات لتحقيق أثر مستدام يعزز رفاه المجتمعات.