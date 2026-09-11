أيقونة تختصر رؤية دبي للمستقبل

في قلب دبي، يبدو متحف المستقبل كأنه عمل فني خرج من صفحات الخيال إلى فضاء المدينة.. كتلة فضية انسيابية تحيط بها الكتابة العربية، لتمنح العمارة لغة بصرية تتجاوز المألوف، يتخذ المتحف من شكله الدائري المبتكر، ومن واجهته التي تتوهج بأحرف عربية، مستوحاة من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ملامح معمارية تجعله واحداً من أبرز معالم دبي الحديثة.

لا تقف جمالية المتحف عند حدود تصميمه، فالمبنى نفسه يقدّم تصوراً لمستقبل تتكامل فيه الثقافة والتقنية والفن والابتكار، في مدينة صنعت مجدها العمراني في الحاضر.. وتواصل كتابة ملامح المستقبل.