رئيس البرازيل يطلب عودة كرة القدم رغم تفشي فيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق-دبي

أثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الجدل بعدما أعلن عن رغبته بعودة كرة القدم في بلاده، رغم أنها تعتبر بؤرة فيروس كورونا المستجد في أميركا الجنوبية، وثاني بلد من حيث عدد الإصابات عالمياً بعد الولايات المتحدة.

وقال: "نظراً لأن لاعبي كرة القدم هم رياضيون يافعون، فإن خطر الموت في حال أصيبوا بالفيروس سيكون منخفضاً بشكل كبير".

وتوقفت منافسات كرة القدم في البرازيل منذ منتصف مارس، لكن الرئيس بولسونارو قلل في تصريحات لإذاعة "راديو غوايبا"، من شأن مرض اللاعبين في حال التقاطهم الفيروس.

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