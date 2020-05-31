سرقة منزل الجزائري رياض محرز.. "المفقودات كثيرة"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "صن" البريطانية عن تعرض منزل نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وقائد المنتخب الجزائري رياض محرز إلى السرقة في مدينة مانشستر أمس السبت.

وقالت الصحيفة: "إن المسروقات تقدر بنصف مليون جنيه إسترليني، وهي عبارة عن أموال نقدية، وقُمصان كرة قدم نادرة، وأساور، وساعات روليكس".

وأوضحت: "ثلاث ساعات كان يحتفظ بها محرز في المنزله، الأولى يبلغ سعرها 230 ألف باوند، والثانية 40 ألفاً، والثالثة قيمتها 35 ألف باوند، كما استولى السارقون على أكثر من 50 ألف باوند نقداً، فضلاً عن الأساور وقُمصان كرة قدم تتجاوز قيمتها 150 ألف باوند".

يذكر أن محرز عاد إلى التدريبات الجماعية مع فريقه مانشستر سيتي تأهباً لعودة النشاط الرياضي في يونيو المقبل بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وهي البطولة التي يتطلع النجم الجزائري إلى التتويج بها برفقة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

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