جنيفر لوبيز تقترب من شراء نادٍ رياضي بمبلغ مهول.. تعرف إلى دخلها السنوي!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأت الفنانة الأمريكية الشهيرة جنيفر لوبيز الوسط الرياضي بتوجهها لشراء نادي "نيويورك ميتس" للبيسبول في صفقة ضخمة قدرتها وسائل الإعلام الأميريكة بـ 1.83 مليار يورو، مستغلة الظروف الراهنة التي يمر بها النادي من خسائر مالية بسبب فيروس كورونا (كوفيد 19).

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" على حسابها الرسمي في "تويتر" أن "جنيفر لوبيز وزوجها أليكس لاعب البيسبول السابق، كانا قد حاولا شراء نيويورك ميتس مطلع مايو الجاري لكن المحاولة باءت بالفشل، قبل أن تعود الصفقة للأضواء من جديد بتواصلهما مع شركة (جي بي مورغان كايس) المالية القابضة، والبحث عن مصرفيين جادين ومساعدين لتأمين مساعدين لتمكينهم من تحقيق حلم امتلاك فريقهم المفضل الذي فاز بلقب بطولة العالم مرتين".

وقالت الصحيفة: "إن الدخل السنوي لجينيفر لوبيز (50 عاماً) يتجاوز الـ 400 مليون دولار الأمر الذي يضعها في قائمة الأعلى أجراً في عالم الفن".

وأضافت: "أن مالكا نادي نيويورك ميتس رجل الأعمال فريد أوليون، وابنه جيفري يميلان إلى بيع النادي بسبب الخسائر التي تكبدتها بسبب كورونا".

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