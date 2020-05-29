فريق يخسر صدارة الدوري بسبب خرقه قواعد التباعد الاجتماعي

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت وسائل إعلام نمساوية عن أن متصدر دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم، فريق لينتس، عوقب بخصم ست نقاط من رصيده بسبب انتهاكه لوائح فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة "إيه.بي.إيه" للأنباء النمساوية، أنه تم إبلاغ لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري النمساوي عن عقوبة لينتس، لأنه أجرى تدريبات لفريقه قبل أسبوعين عندما كان من المسموح فقط المران في مجموعات صغيرة.

وعوقب لينتس بخصم 12 نقطة لكن رصيد كل الفرق تم تقليصه إلى النصف في نهاية المرحلة التمهيدية للموسم عندما تقسم الفرق إلى مجموعتين تضم كل واحدة ستة فرق، حيث تلعب الفرق الستة الأولى على اللقب، بينما تتنافس الأندية الأخرى على تجنب الهبوط.

وبهذه العقوبة تراجع لينتس، الذي كان يملك 27 نقطة من 22 مباراة قبل القرار متقدما بثلاث نقاط على سالزبورغ، تراجع إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط، خلف منافسه (سالزبورغ)، ومتقدما بنقطة واحدة على رابيد فيينا، ونقطتين على فولفسبيرغر.

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