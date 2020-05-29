عرض سعودي يهدّد «بي إن سبورت» في حقوق بث الدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أن السعودية تخطط لتقديم عرض لشراء حقوق نقل الدوري الإنجليزي. وأوضحت الصحيفة أمس أن هناك تحركات سعودية للحصول على حقوق بث «البريمير ليغ»، وذلك لضمان الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد، عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التفاوض حول حقوق البث في الفترة المقبلة، خصوصاً أن عقد «بي إن سبورت» بشأن بث المباريات الإنجليزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينتهي في 2022، وهو العقد الذي بلغت قيمته 500 مليون إسترليني.

يذكر أن نادي نيوكاسل مقبل على مرحلة جديدة، والأمر نفسه بالنسبة للدوري الإنجليزي، حيث يتوقع أن يضخ صندوق الاستثمارات السعودي أموالاً كبيرة لجعل نيوكاسل منافساً بقوة على الألقاب في إنجلترا.

يفتح باب التفاوض حول حقوق البث في الفترة المقبلة.

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