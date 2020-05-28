ضربة قوية لـ "بي إن سبورتس".. عرض سعودي لشراء حقوق بث الدوري الإنجليزي

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن المملكة السعودية تخطط لتقديم عرض لشراء حقوق نقل الدوري الإنجليزي. وأوضحت الصحيفة اليوم أن هناك تحركات سعودية للحصول على حقوق بث "البريمير ليغ"، وذلك لضمان الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد عن طريق صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم فتح باب التفاوض حول حقوق البث في الفترة المقبلة، خاصة أن عقد "بي إن سبورتس" بشأن بث المباريات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ينتهي في 2022، وهو العقد الذي بلغت قيمته 500 مليون إسترليني.

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