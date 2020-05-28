قائد ليفربول: من الغريب الاحتفال بلقب الدوري دون جمهور

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، جوردان هندرسون، إن تتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز، للمرة الأولى منذ 30 عاماً، في غياب الجماهير باستاد أنفيلد، سيكون أمراً «غريباً للغاية».

ويتصدر ليفربول، الذي يدربه المدير الفني يورغن كلوب، جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، قبل تسع مراحل من نهاية المسابقة، ويحتاج إلى انتصارين فقط لحسم اللقب الذي توج به آخر مرة عام 1990.

لكن المنافسات توقفت في 13 مارس الماضي، بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعادت جميع الأندية الــ20 بالدوري الممتاز إلى التدريبات على مجموعات صغيرة تأهباً للاستئناف المنتظر للمنافسات في يونيو المقبل، بإقامة المباريات من دون جماهير ووفقاً لمعايير وإجراءات صحية ووقائية صارمة.

وقال هندرسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «بالطبع سيكون شعوراً مختلفاً لأنه إذا حسمت لقباً وتوجت به من دون حضور الجماهير، سيكون أمراً غريباً»، وأضاف: «الأمر لم يحسم بعد، لايزال أمامنا عمل يفترض القيام به، ومازلنا بحاجة إلى الأداء بمستويات عالية حتى نهاية الموسم».

وأثيرت الشكوك حول إمكانية استئناف منافسات الدوري الممتاز في وقت قريب، بعدما كشفت الفحوص عن حالات إصابة بعدوى «كوفيد-19» بين اللاعبين والإداريين، ومن بينهم آرون رامسدالي حارس مرمى بورنموث الذي أعلن، أول من أمس، عن إصابته.

ليفربول يحتاج إلى انتصارين لتحقيق لقب الدوري الغائب منذ 30 سنة.

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