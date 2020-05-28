الدوري السوري لكرة القدم يستأنف نشاطه اليوم

المصدر: دمشق -أ.ف.ب

يستأنف الدوري السوري لكرة القدم نشاطه، اليوم، بعد توقف قسري دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك مع تطبيق إجراءات وقائية وتدابير خاصة، تماشياً مع الظروف الصحية الخاصة بالتعامل مع تداعيات «كوفيد-19».

وستقام جميع المباريات من دون جمهور، وبطواقم فنية وإدارية تتكون من ثمانية أشخاص حداً أقصى لكل فريق، مع زيادة عدد التبديلات المتاحة إلى خمسة ضمن ثلاث فترات توقف، وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، إضافة إلى وجود الإعلاميين والمصورين على المدرجات وليس في أرض الملعب.

وقبل ساعات من انطلاق المرحلة الـ17، أصدر اتحاد الكرة تعليمات تتطابق مع إرشادات الاتحاد الدولي، حيث منع المصافحة والعناق، والبصق، وإلزامية الكمامات لمن في الاحتياط.

وتُقام الخميس مباراة واحدة في دمشقـ تجمع الفتوة الـ11 (15 نقطة) مع الوثبة الثاني (33 نقطة).

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