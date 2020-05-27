اتجاه لتأجيل كأس أمم إفريقيا 2021

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشف "راديو مونت كارلو" الفرنسي، عن إمكانية إقامة كأس الأمم الإفريقية 2021، في صيف 2022. وأشار مصدر في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى صعوبة تنظيم البطولة في موعدها المقرر.

وأضاف: "لا توجد فرصة تقريبا لإقامة كأس الأمم الإفريقية 2021 في يناير المقبل، والنية هي تأجيل المسابقة لتقام في يناير 2022".

وتابع: "تأجيل البطولة 12 شهرا ليس الخيار الوحيد على الطاولة، وإنما من المطروح تأجيلها لـ 18 شهراً". ومن المفترَض أن تنطلق النسخة المقبلة المقامة في الكاميرون يوم 9 يناير، وتنتهي يوم 6 فبراير من العام 2021.

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