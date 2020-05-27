نجم ليستر سيتي الانجليزي ينفق 50 ألف استرليني على كلاب حراسة خوفا من السرقة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت صحيفة "ذي صن" البريطانية، عن إنفاق نجم ليستر سيتي حمزة شودري، 50 ألف جنيه إسترليني، الحصول على زوج من كلاب الحراسة الشرسة. وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن خطوة شودري، تأتي لتعزيز الأمن، بعد أيام من تعرض نجم وسط توتنهام والمنتخب الإنجليزي ديلي آلي، لإصابات خطرة، بعد دخوله في شجار مع لصين اقتحما منزله بقوة السلاح الأبيض.

وأكدت الصحيفة، أن اختيار شودري، وقع على شركة الأمن الشهيرة "K9 Chaperone"، وهي ذاتها التي سبق لها الأسبوع الماضي تزويد نجم توتنهام ديلي آلي بكلاب للحراسة عقب تعرضه للسرقة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشركة قامت بتوريد كلاب الحراسة المدربة في جميع انحاء المملكة المتحدة وإيرلندا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا، والعديد من الدول الخليجية، وذلك بعد استعانة العديد من النجوم والمشاهير في مجالات مختلفة من الرياضة إلى الفن وغيرها بخدمات الشركة.

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