محمد فضل يصدم مرتضى منصور.. ويرفض مساندة الزمالك في أزمة نادي القرن

المصدر: أحمد طارق - دبي

وجه خبير لوائح كرة القدم، المصري محمد فضل الله، صدمة إلى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بعدما رفض الانضمام لوفد النادي القانوني في قضية نادي القرن، حيث تتجه إدارة "الأبيض"، لتقديم ملف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للدفاع عن حقوقها في هذه القضية.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أعلن عبر قناة النادي، تجهيز ملف كامل فيما يخص نادي القرن، مع الاستعانة بخبير اللوائح محمد فضل الله ومحمد بيومي.

وكتب فضل الله في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع احترامي الكامل لكل الأندية المصرية، ونظرا لكوني مستشارا لمنظمات رياضية دولية خارج مصر، ونظرا لاحترامي لتعاقداتي، فإنه لا يجوز لي تولى أي ملف لمنازعات رياضية في أي من الجهات الرياضية غير المتعاقد معها".

يذكر أن القضية تتمحور حول مطالبة الزمالك بأحقيته في لقب "نادي القرن" على مستوى إفريقيا والذي حصل عليه غريمه الأهلي منذ 20 سنة.

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