الأهلي المصري يفاوض نجم الترجي التونسي

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة الصريح التونسية، أن النادي الأهلي المصري قدم عرضاً للتعاقد مع مهاجم الترجي التونسي، طه ياسين الخنيسي، إذ أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تلقى العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة، من بينها "المارد الأحمر".

وذكرت الصحيفة أن نادي الوفاق السعودي لديه رغبة أيضاً في التعاقد مع الخنيسي، وقد تكون وجهة اللاعب إحدى البطولات الخليجية.

ويتصدر اللاعب قائمة أغلى المهاجمين في الدوري التونسي، بعد تألقه في السنوات الأخيرة، وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت العالمي".

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