«فيفا» يوقف رئيس اتحاد كرة قدم متهم باغتصاب لاعبات

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في بيان صحافي أمس، أن لجنة الأخلاقيات التابعة له، أوقفت بشكل مؤقت رئيس اتحاد هايتي إيف جان بارت، الذي يواجه تحقيقاً بشأن اتهامات باغتصابه لاعبات قاصرات، عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة.

وأشار «فيفا» في بيان إلى أنه «تماشياً مع البندين 84 و85 من قانون الأخلاقيات لفيفا، أوقفت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات بشكل مؤقت، رئيس اتحاد هايتي لكرة القدم إيف جان بارت، عن مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة على المستويين المحلي والدولي، لمدة 90 يوماً».

وأكد أن فرض العقوبة «يرتبط بالتحقيقات الجارية بشأنه»، مشيراً إلى أن الأخير «تم إبلاغه بالقرار»، ويدخل حيز التنفيذ «بشكل فوري».

ويواجه جان بارت (73 عاماً) المكنى «دادو»، والذي يشغل منصبه منذ 2000، اتهامات باغتصاب لاعبات بينهن قاصرات في مركز التدريب الوطني للاتحاد.

ونفى رئيس الاتحاد الهايتي هذه الاتهامات، التي وردت للمرة الأولى في تقرير نشرته صحيفة «ذا غارديان» البريطانية في 30 أبريل الماضي، ونسبتها إلى مصادر عدة بينها أشخاص يعملون في المركز، إضافة الى فتيات كن ضحية له وعائلاتهن.

وارتكب جان بارت الإساءات الجنسية في الأعوام الخمسة الماضية، بحسب التقرير. ونقلت عن مصادرها قولها إن لاعبتين قاصرتين على الأقل، خضعتا لعملية إجهاض بعدما أرغمهما جان بارت على ممارسة الجنس معه.

وأشارت إحدى ضحاياه، بحسب الصحيفة، إلى أن سيدة في المركز كانت تسهّل له استغلال الفتيات. وأوضحت «كان يرى فتاة جميلة جذابة، ويرسل تلك السيدة لتبلغها بأنه سيتم طردها من المركز. عندها تبدأ الفتاة بالبكاء، لتقول لها السيدة إن الطريقة الوحيدة لحل هذا الأمر هي التحدث إلى دادو. حينها، تصبح الفتاة أمام خيار وحيد هو تحمّل الاستغلال الجنسي».

وفتحت وحدة حماية الأحداث في شرطة هايتي تحقيقاً بشأن الاتهامات، وطلبت منظمات حقوقية عدة الأسبوع الماضي إيقاف جان بارت في انتظار انتهاء التحقيق.

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