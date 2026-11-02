استقالة رئيس الوزراء البلجيكي بعد فشل مفاوضات الميزانية

قدم رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر استقالته، اليوم الاثنين، بعد تفاقم أزمة الميزانية التي ظلت محتدمة لفترة طويلة، لكن الملك فيليب لم يقرر بعد ما إذا كان سيقبلها.

وأكد القصر الملكي البلجيكي أن دي ويفر قدم استقالته "عقب فشل المفاوضات بشأن الميزانية داخل حكومته." وأوضح القصر أن الملك، الذي يشرف على تشكيل الحكومات الوطنية، "أرجأ البت في قراره" بشأن قبول الاستقالة.