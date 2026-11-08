بولندا: منفّذ الهجوم الذي أودى بحياة 6 أشخاص و15 مصاباً "يميني متطرف"

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون نتيجة إطلاق نار في ساحة السوق الرئيسية بمدينة كراكوف جنوبي بولندا، نفّذه مسلّح بولندي من مواليد 2002، قالت السلطات إنه متأثر بأفكار اليمين المتطرف.

ونقلت وسائل إعلام عن السلطات في كراكوف قولها إن المسلح أطلق النار باتجاه أشخاص عشوائيين من داخل سيارة كانت تسير عبر الساحة الرئيسية في المدينة مشيرة إلى أن هناك أفرادا من الشرطة من بين المصابين فيما أصيب الجاني بجروح بعد إطلاق الرصاص عليه خلال مواجهة مع الشرطة.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن السلطات عثرت على امرأتين ورجل، يرجّح أنهم من أفراد عائلة المسلّح، متوفين داخل منزله، فيما عثر على كثير من الأسلحة والذخيرة في سيارة الجاني.

ووصف توسك الحادث بأنه "عمل إرهابي"، وأعلن الحداد لمدة يومين على الضحايا.