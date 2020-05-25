ريال مدريد يهنئ الأهلي المصري.. وصدمة في صفوف الزملكاوية

المصدر: أحمد طارق - دبي

وجه نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، التهنئة لنظيره الأهلي المصري بمرور 20 عاماً على لقب نادي القرن الأفريقي.

وفي الوقت الذي قام فيه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور بوضع لافتة كبيرة أمام مقر النادي، مكتوب عليها "الزمالك بطل القرن الإفريقي الحقيقي"، جاء الرد من ريال مدريد بدعم الأهلي ليوجه صدمة لرئيس النادي وجمهوره.

وقال إيميليو بوتراجينيو المتحدث الإعلامي لنادي ريال مدريد في مقطع فيديو عرضته قناة الأهلي المصري: "أود أن أهنئكم بمرور 20 عاماً علي تتويجكم بلقب نادي القرن العشرين في القارة الأفريقية.. لا بد أن تفخروا جداً بهذا الإنجاز اللافت للنظر".

وأضاف: "هذا يثبت أنكم تملكون الشغف والشجاعة لوضع استراتيجيات سليمة مكنتكم من البقاء على قمة كرة القدم لعقود عديدة".

وأوضح: "كنتم قادرين على تحقيق ذلك لأن لديكم المبادئ والقيم التي توارثتموها جيلاً بعد جيل.. مبادئ مثل عقلية الانتصارات الدائمة والانضباط والعمل الجماعي، وهي جزء من ثقافتكم".

وتابع: "كل التهنئة وأتمنى لكم الأفضل دائماً".

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