أول إصابة بفيروس كورونا في الأهلي المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

سجل النادي الأهلي المصري أول إصابة بفيروس كورونا داخل أسوار النادي القاهري حيث كشف عضو مجلس إدارة الأهلي المصري إبراهيم الكفراوي، عن إصابة رئيس جهاز الألعاب المائية وائل عزت في النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر بشكل عام وأغلق النادي الأهلي ابوابه في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ليعلن اليوم عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ أن تم ايقاف النشاط.

وكتب عضو مجلس الإدارة إبراهيم الكفراوي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "اللهم بحق هذه الأيام المباركة المفترجة تشفي اخاً عزيزا لم تلده أمي.. وائل عزت، الرجولة والجدعنة والمروة وصاحب صاحبه وسند كل من يحتاج اليه في وقت الزنقة.. ربنا يشفيك ويعافيك".

كما نشر خالد فاروق، شقيق العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، عبر "فيسبوك" قائلا: "رجاء من جميع أصدقائي الدعاء لأخويا وحبيبي عميد شرطة وائل عزت كابتن النادي الأهلي بالشفاء العاجل لأنه يرقد في الرعاية بسبب كورونا وحالته محتاجة لدعواتكم".

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