إنييستا يكشف عن إصابته بالاكتئاب قبل فوزه بكأس العالم مع إسبانيا

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف نجم برشلونة السابق، أندريس إنييستا، الفائز مع المنتخب الإسباني بكأس العالم، عن إصابته بالاكتئاب في الفترة التي سبقت مونديال 2010 في جنوب إفريقيا.

وقال إنييستا لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" الألمانية، إن الهدف الذي سجله في الوقت بدل الضائع أمام المنتخب الهولندي في نهائي بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا كان بداية التحسن.

وأضاف أن وفاة صديقه في 2009 كان السبب في مرضه، وأوضح إنييستا أنه كان من الجيد للغاية الحصول على مساعدة وعلاج متخصص.

وأكد النجم الإسباني، أن هذه المرحلة أصبحت جزء من الماضي، مضيفاً: "مرحلة جعلتني شخص أقوى وأفضل، اليوم أشعر أنني أتمتع بالامتياز ولدي عائلة رائعة".

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