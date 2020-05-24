فينيسيوس جونيور: انتابتني مخاوف في بداية «كورونا» بعدم اكتمال الدوري الإسباني

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

أكد فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أمس، أنه كان يخشى مع بداية وباء فيروس كورونا ألا يتم الانتهاء من الموسم.

وقال فينيسيوس (19 عاماً) لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «كانت هناك لحظات بدت فيها الأزمة ضخمة وكان عدد الوفيات مرتفعاً، بدا إنه من المستحيل استئناف كرة القدم، أو أي نشاط آخر في غضون أشهر عدة».

وأضاف: «ولكن في الوقت المناسب، بدأنا نرى الضوء في نهاية النفق. الآن أنا مقتنع بأننا قادرون على إعادة كل شيء لوضعه الطبيعي شيئاً فشيئاً. وأحد هذه الأشياء هي كرة القدم».

وبسؤاله عن احتمالية عودة المنافسات الأوروبية، ردّ فينيسيوس، قائلاً: «إذا عاد دوري أبطال أوروبا سيكون ذلك بمثابة أنباء رائعة ليس لكرة القدم فقط، ولكن للعالم ككل أيضاً».

وأضاف: «أن تتمكن من لعب المباريات في بلدان أخرى ستكون علامة إيجابية على أن الأشياء تقترب من العودة لطبيعتها».

ومازالت رابطة الدوري الإسباني تهدف إلى العودة يوم 12 يونيو المقبل، رغم أن رئيس الرابطة خافيير تيباس أكد أمس، أن توقيت عودة كرة القدم يعتمد على قيام الحكومة برفع القيود على مراحل.

ويهدف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى استئناف منافسات دوري أبطال أوروبا بنهاية أغسطس.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بفارق نقطتين خلف برشلونة، بينما في دوري أبطال أوروبا خسر ريال مدريد في مباراة الذهاب بدور الـ16 (1/‏2) أمام ضيفه مانشستر سيتي، وتتبقى مباراة الإياب في إنجلترا.

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