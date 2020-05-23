بالفيديو.. تركي آل الشيخ يخسر من آل سويلم ويحطم شاشة التلفزيون

المصدر:
  • أحمد طارق-دبي
التاريخ:

قام رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ بكسر شاشة التلفاز خلال تحدي "البلاي ستيشن" مع رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم بعد تسجيل الأخير هدفا في مرماه.
وبث آل الشيخ فيديو عبر حسابه على تويتر يوضح تلقيه هدفا وقيامه بدفع شاشة التلفاز ثم كتب على حسابه: "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت".

 

طباعة
أعلى