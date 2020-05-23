الوحـدات يتفوق على الفيصـلـي في استفتاء «الإمارات اليوم»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تفوق أنصار نادي الوحدات على مشجعي الفيصلي في استفتاء «النادي الأردني الأكثر جماهيرية في الإمارات»، ضمن سلسلة استطلاعات أجرتها «الإمارات اليوم» على منصتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بحصوله على 62.7% من إجمالي الأصوات البالغ 1369 صوتاً، مقابل 37.3% للفيصلي، في تصويت استمر لمدة 48 ساعة.

ولاقى تصويت الأندية الأردنية تفاعلاً كبيراً، وحرص الجمهور على المشاركة بعدد من المعلومات عن الناديين، وهو الهدف الأساسي من التصويت الذي أطلقته «الإمارات اليوم»، ضمن مبادرة «خلك في البيت» «الجميع مسؤول» للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأبرز جماهير الناديين معلومات مهمة عن الفريقين، وتغزلا باللونين الأخضر والأزرق، وقال أحد المغردين على موقع «تويتر» من جماهير الوحدات: «الوحدات دون منازع يتواجد بدولة الإمارات.. رابطة جماهير الوحدات لا تقل عن 10 آلاف مشجع منتشرين في كل إمارات الدولة»، وعلق مشجع آخر: «نادي الوحدات نادي الأبطال احنا معاك وين ما كان».

وعلى «فيس بوك»، قال مشجع: «مش بس في الإمارات، بل في العالم الوحدات المارد».

وفي المقابل، قال مشجع لنادي الفيصلي: «الفيصلي زعيم الأندية الأردنية على مدار تاريخه الممتد لـ88 عاماً، حصد 72 بطولة رسمية، جعلته في المرتبة الثانية بين أكثر الأندية العربية تتويجاً بالألقاب خلف النادي الأهلي المصري، الذي حصد 108 ألقاب طوال تاريخه»، وقال مشجع فيصلاوي ثانٍ: «الفيصلي زعيم الكرة الأردنية، وكبير من كبار آسيا والأرقام والتاريخ تشهد».

وتأسس نادي الوحدات الأردني عام 1956، وصعد إلى مصاف دوري الدرجة الممتازة عام 1975، وفاز بأول بطولة دوري عام 1980، بقيادة المدرب عثمان القريني، ثم توالت البطولات والفترة الذهبية، حيث حصل على لقب الدوري الأردني 16 مرة، وكأس الأردن 10 مرات، وكأس الكؤوس 12 مرة، والدرع 10 مرات.

أما الفيصلي، فقد تأسس عام 1932 في عمان، ويعتبر أنجح نادي كرة قدم في تاريخ الأردن، بحصوله على 78 بطولة موزعة على الدوري الأردني، وكأس الأردن، ودرع الاتحاد، وكأس السوبر الأردني، وغيرها، وهو كذلك النادي الوحيد في الأردن من فرق الدرجة الممتازة (المحترفين) الذي لم يهبط للدرجة الأولى في تاريخه أبداً.

ويعد الفيصلي كذلك واحدا من أنجح الفرق في المنطقة العربية والآسيوية، إذ فاز بمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي مرتين، ووصل كذلك للنهائي أو نصف النهائي مرات عدة، كما بلغ الفريق نهائي دوري أبطال العرب مرتين، الأولى أمام فريق وفاق سطيف الجزائري، والثانية كانت ضد فريق الترجي التونسي، لكن الفيصلي خسر البطولتين، ووصل الفريق كذلك لأدوار متقدمة في البطولة مرات عدة.

الوحدات والفيصلي قطبا الكرة الأردنية، والأكثر تتويجاً بالبطولات.

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