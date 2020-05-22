هل يلعب بوغبا ورونالدو في فريق واحد بعد أزمة كورونا.. كيف ذلك؟

المصدر: باريس-د.ب.أ.

بدأ نادي يوفنتوس مفاوضات مع مينو راولا وكيل النجم الفرنسي بول بوغبا لإعادة لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الثمانية الأخيرة، حسبما أفادت تقارير صحفية فرنسية أمس الخميس.

وذكر الموقع الألكتروني الرسمي لصحيفة (لو سبورت 10) الفرنسية أن المحادثات الجدية بدأت بين الطرفين بعد أن بدأت تطارده منذ شهور فكرة العودة للنادي الايطالي الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لم يخف بوغبا أبدا حبه ليوفنتوس وكان هناك مؤخرا شعور بالندم حول انتقاله بقيمة 105 ملايين يورو لمانشستر يونايتد في صيف 2016.

أوضحت الصحيفة أن أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي لا تبدو مستعدة لدفع ثمن لاعب خط وسط منتخب فرنسا، مما يضع يوفنتوس في وضع تفاوضي أقوى.

ومع احتمالية رحيل ميراليم بيانيتش وكذلك أدريان رابيو، فإن بوغبا سيكون إضافة رائعة لفريق المدرب الإيطالي المخضرم ماوريتسيو ساري في حال عاد الدوري الايطالي بعد انتهاء أزمة كورونا.

وارتبط بوغبا /27 عاما/، الذي توج بكأس العالم مع منتخب فرنسا قبل عامين بروسيا، بالانتقال إلى إنتر الإيطالي، من أجل العودة للعب مرة أخرى تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي.

يذكر أن بوغبا خاض 178 مباراة مع يوفنتوس في جميع البطولات، وأحرز 34 هدفا، وقدم 40 تمريرة حاسمة.

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