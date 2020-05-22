باولو سوزا يرفض 4 ملايين يورو لتدريب «الأبيض»

المصدر: أحمد طارق ■دبي

كشفت صحيفة «أبولا» البرتغالية أن مواطنها المدرب باولو دي سوزا رفض عرضاً من اتحاد كرة القدم، لتولي تدريب المنتخب الوطني، خلفاً للهولندي بيرت فان مارفيك.

وقالت الصحيفة إن «مدرب بوردو الفرنسي تلقى عرضاً لتولي تدريب منتخب الإمارات، مقابل حصوله على راتب سنوي يبلغ أربعة ملايين يورو».

وأشارت إلى أن «سوزا أبدى رغبته في البقاء مع بوردو، إذ يمتد عقد المدرب مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2023، ورغم إلغاء الدوري الفرنسي، إلا أن المدرب البالغ من العمر 49 عاماً، أكد استمراره مع بوردو».

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