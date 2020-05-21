بالصور.. محمد صلاح ولوفرين "توم وجيري" من جديد ومتابع مصري يتدخل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثار النجم المصري محمد صلاح، الجدل في أول يوم له بالتدريب مع فريقه ليفربول بعد فترة كبيرة من التوقف وصلت إلى شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما ظهر لأول مرة وهو يتجه إلى ملعب التدريب ولكن الغريب هو ظهور اللاعب في السيارة وزجاجها الأمامي مكسور، وهو ما جعل المواقع العالمية والعربية تتعجب من هذا الظهور.

وكان الدوري الإنجليزي قد توقف منذ منتصف مارس الماضي ويتصدر فريق ليفربول البطولة بفارق 25 نقطة ويحتاج إلى 6 نقاك فقط للتتويج رسمياً باللقب الغائب من 30 عاماً.

صحيفة "صن" البريطانية لم تترك الموضوع متعجبه بظهور محمد صلاح بالسيارة وزجاجها مكسور حيث علقت أن اللاعب يمتلك أسطول سيارات ولكنه حضر إلى التدريب بسيارة زجاجها مكسور.

وعلى موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام الخاص باللاعب محمد صلاح نشر اللاعب صوراً له من أول تدريب في مقر تدريبات ليفربول “ميلوود” بعد عودة الفريق الإنجليزي وعلق على الصورة: "عودة" مع رموزًا تعبيرية تدل على سعادته، ليرد عليه اللاعب الكرواتي وأقرب اللاعبين للنجم المصري لوفرين بصورة أثناء وصوله وزجاج عربيته مكسورًا.

وقال لوفرين: “"نعم، ولكن مع نافذة مكسورة" قبل أن يرد أحد المعجبين على لوفرين قائلًا: "إنه مصري يا أخي، كلنا نقود والنوافذ مكسورة".

ولم يقف لوفرين على ذلك بل قام بالرد ساخراً على الشخص المصري الذي دافع عن محمد صلاح قائلاً: "فكرة مشروع جيد، فتح محل زجاج في مصر".

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