امرأة تطلق النار على صالون تجميل بعد أن كلفها ظفرها المكسور 15 دولارًا

أطلقت امرأة من ولاية أريزونا النار على صالون تجميل كان بداخله نحو 20 شخصًا، بسبب غضبها من تكلفة إصلاح ظفرها المكسور والتي بلغت 15 دولارًا. وأبلغت الشرطة أنها فعلت ذلك في محاولة لترهيب العاملات وإجبارهن على إصلاحه مجانًا، وفقًا لما ذكرته الشرطة.

وتواجه إيسنس ماير، البالغة من العمر 26 عامًا، تهمًا بالاعتداء المشدد، وإطلاق النار على مكان غير سكني، وإطلاق النار داخل حدود المدينة، والاعتداء، وذلك على خلفية حادثة إطلاق النار المزعومة. وتشير وثائق المحكمة التي حصلت عليها قناة AZ Family إلى أن ماير دخلت في مشادة كلامية مع العاملات في صالون "إليمنت نيل" في فينيكس، بسبب تكلفة إصلاح ظفرها.

وبحسب الشرطة، قامت ماير بلكم إحدى العاملات خلال المشادة، ثم خرجت لجلب مسدس. وأطلقت النار على الصالون، مما أدى إلى اختراق رصاصة للباب الزجاجي الأمامي وتحطيمه.

وكان ما لا يقل عن 20 شخصًا داخل الصالون وقت الحادث. وقد فرّ العديد منهم من الباب الخلفي أو اختبأوا داخل الصالون لتجنب الإصابة بالرصاص. ووثّق العديد من الزبائن ما حدث بهواتفهم المحمولة.

وفرّت ماير من مكان الحادث بعد إطلاق النار، وأُلقي القبض عليها لاحقًا في منزلها وفقًا للشرطة. واعترفت بضرب العاملة في وجهها وإطلاق النار على المحل بهدف ترهيب الموظفين وإجبارهم على تقديم خدمة تجميل أظافر مجانية لها. وتم احتجاز ماير هذا الأسبوع بكفالة قدرها 100 ألف دولار.