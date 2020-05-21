صدمة.. لاعب كرة قدم يصاب بكورونا دون مغادرة المنزل!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف مدافع واتفورد الإنجليزي أدريان مريابا عن صدمته بعد إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، على الرغم من التزامه التام بالإجراءات الوقائية وعدم خروجه من المنزل، على حد تعبيره.

وقال مريابا أحد اللاعبين الثلاثة الذين أعلن نادي واتفورد عن إصابتهم بالفيروس خلال الفحوصات التي تسبق التدريبات الجماعية للفريق في حديثه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "منذ أن حصلت على نتيجتي الإيجابية يوم الثلاثاء، وأنا أفكر كيف حدث هذا، كيف أصبت بالفيروس".

وأوضح: "إنه أمر مخيف، كيف يمكنك أن تشعر أنك بخير تمامًا وأنك لم تغادر المنزل حقا ، ومع ذلك تتعرض للإصابة بالفيروس، إذا لم يتم اتخاذ قرار العودة للتدريبات وإجراء المسحات ما كنت لأعرف أنني مصاب".

وتابع: "نمط حياتي هادئ، وبالتأكيد لا حفلات ولا خروج، لا أعرف حقا كيف تعرضت للإصابة، ربما بسبب توصيلات الطعام والأشياء المشابهة".

وروى مريابا تفاصيل معاناته لدى استقباله خبر إصابته بالفيروس، قائلاً: "اتصل طبيب النادي ليخبرني، وبصراحة تساءلت حول مدى دقة العينة أو ما إذا كان من الممكن أن تكون نتائجي خاطئة، لم يظهر عليّ أية أعراض، صحتي كانت جيدة ربما كنت أكثر لياقة، كنت أنفذ برنامج التدريب الخاص بي، ولم أشعر بضيق التنفس أو أي شيء".

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