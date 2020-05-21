الهلال السعودي يسعى إلى ضم نجم الأهلي المصري معلول

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أفاد تقرير صحافي تونسي بأن نادي الهلال السعودي يدرس التعاقد مع الظهير التونسي، علي معلول، لاعب النادي الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لموقع «تونيسي نوميريك»، فإن إدارة الهلال تلقت ترشيحات للتعاقد مع التونسي معلول.

ويعد معلول أحد أهم اللاعبين في تشكيلة المدير الفني للأهلي المصري، السويسري فايلر.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية بانتظار استكمال الموسم الرياضي الحالي في شهر أغسطس المقبل، بعدما أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس «كورونا» في منتصف شهر مارس الماضي.

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