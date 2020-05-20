مانشستر يونايتد يحدد سعر زهيد لبيع بوغبا

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن مانشستر يونايتد أبدى ترحيبه برحيل لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن إدارة اليونايتد لا تمانع في تخفيض المقابل المادي نظير انتقال بوغبا إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، الراغبان في ضم الدولي الفرنسي.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي حدد مقابل مادي زهيد يبلغ 65 مليون يورو لبيع بوغبا، الذي كان قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2016 قادماً من يوفنتوس مقابل 105 مليون يورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news