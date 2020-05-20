رومينيغه يسخر من الاتحاد الألماني ويطالبه بـ«تنظيف المكان الخاص به»

المصدر: برلين - د.ب.أ

يبدو أن التضامن الذي ظهر في كرة القدم الألمانية بسبب وباء فيروس كورونا لم يستمر حتى لجولة واحدة من منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا). وقبل اكتمال مباراة أول من أمس بين فيردر بريمن وباير ليفركوزن في الجولة السادسة والعشرين من الدوري، استؤنفت المشاحنات.

ورفض بشدة الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيغه، الآراء التي قدمها رئيس الاتحاد الألماني فريتز كيلير، وبدلاً من ذلك دعا الاتحاد الألماني لحل مشكلاته الداخلية والاهتمام بـ«تنظيف المكان الخاص به». وكان الاتحاد الألماني قد ألمح إلى أن قضية استئناف البوندسليغا ضغطت من أجلها بعض الاندية الغنية وعلى رأسها البايرن، من أجل أهدافها الخاصة بعيداً عما يهم الصالح العام في ألمانيا في ظل المعاناة من انتشار فيروس كورونا، وأن ذلك تم من دون استئناف المسابقات التي ينظمها الاتحاد والخاص بالدرجات الدنيا.

وخلال مقابلته مع شبكة «سكاي» قال رومينيغه إنه «محتار»، وأضاف: «ربما يتعين على الاتحاد الألماني شراء ممسحة وتنظيف المكان أمام الباب الخاص بهم، وفقاً لما تقتضيه الحاجة». وجاء الهجوم رداً على مقابلة كيلير في مجلة «شبيغل»، حيث فكر بعناية «أين تؤدي الأمور، عندما يتفاخر الأغنياء الجدد، بعضهم أيضاً على الكرة في البوندسليغا، بأموالهم».

ويملك الاتحاد الألماني موافقة على استئناف منافسات الكأس التي ينظمها بداية من الشهر المقبل، ولكن تبقى منافسات دوري الدرجة الثالثة للرجال ودوري الدرجة الاولى للسيدات موقوفة، وتتطلب الوصول إلى اتفاق بين الأندية والسياسيين.

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