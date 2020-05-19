الأهلي المصري مهدد بخسارة أبرز لاعبيه.. "تلقى عرضاً سعودياً مغرياً"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "تونس الرقمية" بأن نجم الاهلي المصري، التونسي علي معلول مطلوب بقوة للانضمام إلى نادي الهلال السعودي نظراً لحاجة "الزعيم" الى ظهير أيسر يدعم صفوفه في الموسم المقبل لاستعادة لقب الدوري من غريمه النصر.

وقالت الصحيفة الإلكترونية التونسية اليوم الثلاثاء: "إن إدارة الهلال دخلت في مفاوضات جادة وقدمت عرضا رسميا مغرياً للأهلي للحصول على خدمات اللاعب التونسي الدولي اعتباراً من الموسم الكروي المقبل".

ويعتبر معلول من أبرز ركائز الاهلي المصري الأمر الذي يعقد مسألة انتقاله للدوري السعوري لاسيما أن مدرب الأهلي السويسري رينيه فايلر يرفض التفريط في خدماته.

وفي حالة إتمام الصفقة فإن علي معلول سينضم إلى عدد كبير من لاعبي القارة الإفريقية العربي الذين تزخر بهم الملاعب السعودية ليكون في موقف المنافس الحقيقي والمباشر لنجمي النصر، المغربيين حمدالله ونور الدين أمرابط اللذين لمعا بقوة في الفترة الماضية وقادا "العالمي" للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، مما فتح الأعين على قدرة النجوم العرب في القارة السمراء على لعب دور قيادي في الفرق السعودية.

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