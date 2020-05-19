محمد صلاح لأول مرة في دور “حرامي”.. أغرب عملية سرقة في مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عملية سرقة جديدة من نوعها استخدمت فيها عصابة مسلحة أقنعة محمد صلاح لسرقة المحلات في منطقة مدينة نصر بالعاصمة المصرية القاهرة حيث ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عصابة ترتدى أقنعة اللاعب محمد صلاح، لسرقة المتاجر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية خبر إلقاء القبض على العصابة التي استخدمت أقنعة محمد صلاح لسرقة المحلات، وتفصيلاً: "تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم أول مدينة نصر، ومعاونه الرائد أحمد الوكيل، بمحاولة 4 أشخاص يرتدون أقنعة وجه مرسوم عليها وجه اللاعب المصرى المحترف فى صفوف نادى ليفربول محمد صلاح، بمحل بشارع حسنين هيكل".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام محمد صلاح في دور تشكيل عصابي على عكس ما هو متعارف عليه بأنه دائماً ما يستخدم محمد صلاح في أدوار الخير ومكافحة الأدمان.

ونقلا عن وسائل إعلام مصرية: “رئيس المباحث وتمكن من إلقاء القبض عليهم بعد محاولتهم الهروب مستقلين سيارة، وكشفت التحريات أن المتهمين "أحمد.م"، و"محمود.ن"، و"محمود.أ"، و"سليمان.م"، جيعهم عاطلين، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار ومقص حديدى، و4 أقنعة وجه”.

واعترفوا الجناه أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً مسلحاً تخصص فى سرقة المحلات التجارية بأسلوب قص الأقفال.

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