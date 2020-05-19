ميزانية ضخمة للأهلي المصري لا تتأثر بجائحة فيروس كورونا

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد أمين صندوق النادي الأهلي المصري، خالد الدرندلي، أن مجلس الإدارة الحالي تسلم النادي في موقف مالي جيد. وقال الدرندلي لقناة "أون تايم سبورتس" إن لدى النادي ميزانية ضخمة لا تتأثر بفيروس كورونا، وقال إن: "ميزانية الأهلي الحالية هي 2 مليار و60 مليون جنيه".

وأضاف: "هذه الميزانية الجيدة تعود لجهود مجالس الإدارة المتتالية، حيث بنى صالح سليم، فرع النادي بمدينة نصر، وحسن حمدي، هو من حصل على أرض الشيخ زايد، وقام ببناء بعض المنشآت، وقام مجلس المهندس محمود طاهر، باستكمال المنشآت وافتتح النادي، ثم اشترى فرع التجمع الخامس، ويسعى المجلس الحالي لإنهاء المرحلة الأولى من الإنشاءات داخل الفرع".

وتابع: "ميزانية كرة القدم في السنة الواحدة تتخطى 300 مليون جنيه". وأشار إلى أن: "192 مليون جنيه في الموسم، مصروفات الألعاب الأخرى". وعن مواجهة أزمة كورونا، شدد الدرندلي أن الإدارة الحمراء لديها خطط للتعامل مع كوفيد 19.

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