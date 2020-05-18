مانشستر سيتي يتبرأ من محاولة "كتكت" قتل محمد رمضان في مسلسل "البرنس"

المصدر: خالد صديق- دبي

علق الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، باللغة العربية، على لقطة للفنان المصري محمد دياب الذي شارك في مسلسل البرنس الذي يعرض في شهر رمضان ويحقق نسب مشاهدة عالية.

وظهر في اللقطة التي عرضها بطل الدوري الإنجليزي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الممثل محمد دياب الذي يقوم بدور "كتكت" وهو يحاول قتل بطل المسلسل محمد رمضان "رضوان البرنس" في الحلقة 24، وكان "كتكت" يرتدي خلال مشهد القتل قميص نادي مانشستر سيتي، وكتب النادي على حسابه الرسمي "مش اخلاقنا دي يا دياب"، ورد الممثل المصري دياب على التغريدة ضاحكاً "بس اخلاق كتكت".

ولاقت تغريدة الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي تفاعلاً كبيراً من محبي وعشاق النادي الذين عبروا عن اعجابهم بالمسلسل وبأداء الممثل محمد رمضان، وحملت التغريدت فرحة المتابعين بفشل محاولة "كتكت" قتل "رضوان البرنس".

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