محمد صلاح وميسي وكريستيانو رونالد "الكفة متساوية".. الدليل الرعاه وملايين المتابعين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ألقى تقرير إنجليزي مطول الضوء على النجم المصري محمد صلاح والحركة النشطة الأخيرة له في سوق الإعلانات وخاصة العام الماضي وهي ما وضعت النجم المصري في مصاف أفضل لاعبي العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، من حيث القيمة السوقية من كثرة الإعلانات وتهافت الرعاة عليه كونه واحداً من أكثر 100 شخصية أكثر تأثيراً في العالم، كما ظهر ضمن قائمة أكثر 100 رياضي دخلًا في العالم عبر مجلة "فوربس".

ويذكر أن محمد صلاح قد كشف عن موهبة جديدة له في أخر إعلاناته لشركة "موبيل" عندما قام بغناء "الراب" الشعبي وهو ما أثار الكثير من الجدل عن موهبة جديدة للنجم المصري.

وجاء في تقرير لموقع “ليفربول إيكو” المقرب من نادي ليفربول تأكيد على أن محمد صلاح أصبح في مصاف ليونيل ميسي نجم برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس، على مستوى المعلنين الذين يستعينوا به في الأشهر الأخيرة.

وعاد السبب إلى ذلك في نجومية اللاعب إلى شعبية محمد صلاح الكبيرة حيث يمتلك أكثر من 38 مليون متابعاً عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" وأقل منشور يخرج منه يصل لمليون إعجاب.

وقال الموقع الإنجليزي: “محمد صلاح يحصل على الكثير من الدعم من قبل جماهير كرة القدم المصرية، والعربية والإفريقية أيضًا، بالإضافة لجماهير ليفربول حول العالم، وكل ذلك يسهم بشكل واضح في ارتفاع قيمته التسويقية بالنسبة للمعلنين، كل ذلك بعيدًا عن المستويات الطيبة التي يقدمها النجم المصري في الملاعب، حيث يتفرد كل مرة في قيادة ليفربول لأفضل النتائج منذ أن جاء لصفوفهم في 2017”.

ثم ألقى الموقع الضوء على الشركات الإعلانية الذي يتعاقد معها النجم المصري محمد صلاح بداية من شركة الملابس الألمانية "أديداس" مرورًا بشركة المشروبات الغازية "بيبسي" وشركات الهواتف والاتصالات مثل "أوبو" و"فودافون"، وغيرها من الشركات الخاصة بالنقل والشهر مثل "دي اتش ال"، كل تلك الأسماء

وغيرها تضع محمد صلاح في خانة خاصة للغاية لا يصل لها الكثير من النجوم.

وقال الموقع أن محمد صلاح اقتحم قائمة أكثر الرياضيين دخلًا في العالم بكل تلك الاتفاقات وعقود الرعاية التي وقعها في الأشهر القليلة الماضية، وأصبح بجوار أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وساهمت هذه الشهرة في مرافقة النجم المصري لميسي في العديد من الإعلانات لشركة بيبسي، وأكدت أن علاقة محمد صلاح مع بيبسي من قبل حتى أن يحترف خارج مصر أو يلعب للفريق الأول للمقاولون العرب، فبداية النجم المصري كانت عن طريق دوري المدارس الذي كانت

ترعاه شركة المشروبات الغازية، كما أن محمد صلاح هو شريك ميسي في قيادة الوجوه الإعلانية لشركة "أديداس" وبجوارهما باولو ديبالا وبول وبوجبا وغيرهم من النجوم.

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