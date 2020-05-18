محمد صلاح يخرق الحظر ويبدأ الاستعداد لعودة الدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر هداف فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، صورة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” ظهر فيها وهو يتجول في شوارع لندن ويبدو أنه في مكان المجاور لمنزله وهو على دراجة هوائية.

وكان محمد صلاح قد نشر العديد من الصور الفترة الأخيرة وهو داخل الحظر المنزلي ويشارك متابعيه أبرز المسلسلات المصرية الذي يقوم بمتابعهتا أو إضافة إلى عادات رمضان ومنها الفانوس والقطايف المصرية، كما كان يمارس التدريبات المنزلية مع فريقه بإنتظام ويحرص على نشر هذه الصور ولكن هذه هي المرة الأولى الذي يظهر فيها اللاعب وهو خارج المنزل منذ ما يقارب الشهرين وبالتحديد منذ أن توقف الدوري في منتصف مارس الماضي والتزام كافة اللاعبين بالحظر المنزلي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويبدو من الصورة أن محمد صلاح بدأ بالتحرك خارج المنزل مستغلاً الدراجة الهوائية من أجل استعادة لياقته البدنية والاستعداد لعودة الدوري الإنجليزي والذي من المتوقع أن يعود في بداية الشهر المقبل مثلما أكدت الحكومة الإنجليزية.

ويتصدر فريق ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه وهو في حاجة إلى 6 نقاط فقط من أجل التتويج رسمياً بلقب الدوري الغائب مننذ 30 عاماً وبالتأكيد سيكون إنجاز رائع أن يكون ذلك على يد الفرعون المصري محمد صلاح هداف الفريق والذي ساهم الموسم الماضي أيضاً في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا.

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