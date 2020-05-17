11 نادياً سعودياً تطالب بإلغاء الدوري

المصدر: أحمد طارق-دبي

أكدت تقارير صحافية، أن 11 نادیاً سعودياً طالبوا بشكل رسمي إلغاء دوري كأس الأمیر محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الحالي.

وذكرت صحيفة الوطن السعودية، اليوم الأحد: "تمثل عودة استئناف الدوري جدلاً كبیراً بين الأندية، والتي ستشكل معاناة كبيرة لها، إذ تحتاج معھا الأندية إلى 60 یوماً لتجھیزات اللاعبين بدنیاً، ولیاقیاً، وإخضاعهم لفحوص كورونا، والعودة إلى التدريبات الجماعية، قبل لعب المباريات الودیة بدءاً من 7 أغسطس".

وأوضحت: "تعمل أندیة المحترفین على التواصل مع اللاعبین والمدربین، وتحدید موعد عودتھم، رغم الصعوبات التي تواجھھم خلال توقف حركة الطیران، وغیاب القرارات النھائیة، والتي تنتظر موافقة الجھات المختصة لحسم مصیر الدوري رسمیاً.

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