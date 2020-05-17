مدرب البايرن: أكثر من 200 دولة تراقبنا.. وكل شيء يبدأ من الصفر

المصدر: برلين - د.ب.أ

استغل نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم فترة توقف الدوري (البوندسليغا)، في تجديد عقود مدرب الفريق هانزي فليك، واللاعبين توماس مولر وألفونسو دافيز، وينتقل الآن تركيزه إلى الملعب، حيث يستأنف الفريق مسعاه لإضافة لقب آخر أو حتى ثلاثة ألقاب.

وسمحت فترة التوقف بسبب فيروس «كورونا»، التي استمرت لأكثر من شهرين، بأن يعود روبرت ليفاندوفسكي لجاهزيته البدنية والفنية من جديد، وقال فليك في تصريح صحافي: «أكثر من 200 دولة في العالم تراقبنا، وعلينا أن نقدم أداء رفيعاً وكرة قدم جميلة».

ويتصدر البايرن، عندما توقف الدوري في منتصف مارس، قبل أن ينطلق، أمس، بديربي الرور بين شالكه وبروسيا دورتموند، وهي أول بطولة كرة قدم كبرى تعلن استئنافها منذ انتشار وباء فيروس «كورونا». وبعد أن حقق البايرن سبعة انتصارات وتعادلاً وحيداً بعد انتهاء العطلة الشتوية، كان الفريق يسير بشكل جيد للتتويج بلقب الدوري الثامن على التوالي.

ويجب على الفريق أن يتعامل مثل الآخرين مع السيناريو الاستثنائي باللعب من دون جمهور في آخر تسع جولات، قبل احتمالية الحصول على لقب الدوري يوم 27 يونيو. ويحل اليوم ضيفاً على فريق يونيو برلين، في مباراة تبدو في متناول البافاري.

وقال فليك في مؤتمر صحافي: «نلعب من دون جمهور، إذا لعبنا نريد أن نلعب بنجاح، مدينون لهذه للجماهير، مهمتنا هي تقديم كرة قدم جميلة وجذابة، لكن في الوقت نفسه يجب أن نحقق الانتصارات».

وأضاف: «تتبقى تسع جولات، موسم قوي، بطولة صغيرة، الكل يعاني من الظروف نفسها. كل شيء يبدأ من الصفر، نتمنى في النهاية أن نحصد نقاطاً أكثر من المنافسين».

واستطاع بايرن أن يتحول بشكل ملحوظ منذ أن تولى فليك تدريبه في نوفمبر، وهو ما جعل المدافع السابق لبايرن ومساعد مدرب منتخب ألمانيا سابقاً، يحصل على عقد جديد حتى 2023، خصوصاً أن مسؤولي النادي أبدوا ارتياحهم لعمله.

كما جدد أيضاً مولر عقده حتى 2023، والظهير الأيسر الرائع دافيز حتى 2025، وهناك اتجاه أيضاً لبقاء تياجو ألكانتارا وديفيد ألابا ومانويل نوير مع الفريق لما بعد 2021.

ويملك فليك العديد من الخيارات المتاحة، خصوصاً بعد أن استعاد روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل 25 هدفاً، جاهزيته عقب إصابته بكسر في عظمة الساق، وهي الإصابة التي كانت ستمنعه من المشاركة أمام يونيون برلين وآينتراخت فرانكفورت، وربما حتى أمام دورتموند، كما أصبح كينجسلي كومان جاهزاً أيضاً.

وقال فليك: «راضٍ للغاية عن حالة الفريق»، بينما نبّه إلى أن هناك حاجة إلى مجهودات كبيرة للفوز في برلين وفي أي مكان آخر. ورحب فليك بالقاعدة المؤقتة بإجراء خمسة تبديلات خلال المباراة، وقال إن الفريق سيراعي التباعد الاجتماعي، وإجراءات الحجر الصحي، لاسيما أنه ظهر في مقطع الفيديو للمؤتمر الصحافي وهو يرتدي قناعاً أحمر للوجه.

ويعلم فليك أنهم قدوة، وأن العالم كله سيتابع البوندسليغا.

هانزي فليك أكد أن العالم يراقب ألمانيا، ومهاجم الفريق ليفاندوفسكي في أفضل حالة بدنية.

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يونيو المقبل، الموعد المحدد من قبل السلطات ورابطة البوندسليغا لانتهاء الدوري.

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