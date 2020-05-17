كروس مستمر في عقده مع الريال ولا يفكر في الاعتزال

المصدر: برلين - أ.ف.ب

قال لاعب خط الوسط في فريق ريال مدريد، الألماني توني كروس، إنه راغب في إتمام عقده مع ناديه الحالي، الذي يمتد حتى عام 2023، قبل بدء التفكير في وضع حد لمسيرته.

وقال اللاعب، الذي يدافع عن ألوان النادي الملكي منذ 2014، في مقابلة مع قناة «أوروسبور» في ألمانيا: «هدفي أن أستمر في اللعب مع ريال مدريد في المواسم الثلاثة المقبلة».

وتابع اللاعب الذي فاز بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده: «حينها (في 2023) سأكون في الـ33 من العمر، وسيكون الوقت مناسباً لطرح السؤال: كيف أشعر على المستوى البدني؟ هل مازالت متحفزاً؟ هل لدي رغبة في الاستمرار؟ وعندها سنرى ما سيحدث».

ورأى اللاعب السابق لبايرن ميونيخ: «ثلاثة أعوام في كرة القدم وقت طويل، ثلاثة أعوام في ريال مدريد وقت أطول حتى»، في إشارة إلى المستوى المتطلب للعب مع النادي المتوج بـ13 لقباً في دوري أبطال أوروبا. وتطرق كروس في حديثه الى رحيله عن بايرن، قبل ستة أعوام، إثر تباين مع بعض المسؤولين في النادي، المتوّج بطلاً لألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة. وأوضح «البعض في بايرن ربما ندم على السماح لي بالرحيل، لكن هذا (الندم) لا ينطبق علي على الإطلاق، كانت لدي قناعاتي، ولبايرن قناعاته، ولم يكن ثمة سبيل آخر غير الافتراق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news