مشاكل الدولي المصري تتواصل.. 3 مشجعين يعتدون على عمرو وردة في اليونان

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت وسائل إعلام يونانية أن 3 مشجعين من جمهور لاريسا اليوناني، اعتدوا على اللاعب السابق للفريق، المصري عمرو وردة، بشكل مفاجئ دون أسباب واضحة، على الرغم من فسخ التعاقد من قبل إدارة النادي اليوناني.

وأوضحت صحيفة "sportime" اليونانية، أن الواقعة حدثت على جسر بينيوس أمام مقهى رامبلاس، حيث كان يتواجد وردة برفقة موظف من لاريسا.

وقال شهود عيان: "أثناء مشي وردة على الجسر ظهرت مجموعة من 10 شباب على الأقل، وقرر 3 منهم الهجوم على اللاعب المصري".

وأضافوا: "حدث شجار بين الطرفين، وأصيب موظف لاريسا، بينما تلقى وردة بعض الضربات".

وأوضح الموقع اليوناني، أن انتماء المعتدين إلى لاريسا لا تزال معلومات غير مؤكدة بنسبة 100%، كما تم استدعاء دورية الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، ورفع وردة دعوى قضائية ضد المعتدين.

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