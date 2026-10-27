ربط مجتمع أعمال أبوظبي بشبكة تضم 140 ألف شركة يونانية

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقيتين مع كلٍّ من «إنتربرايز اليونان» (Enterprise Greece)، الجهة الرسمية لترويج الاستثمار والتجارة في الجمهورية اليونانية، وغرفة تجارة وصناعة أثينا (ACCI) التي تضم أكثر من 140 ألف شركة مسجلة.

وجرى توقيع الاتفاقيتين على هامش منتدى الأعمال الإماراتي اليوناني في أثينا، فيما وقعهما من جانب غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، الدكتور علي بن حرمل الظاهري، ومن جانب «إنتربرايز اليونان» رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ديميتريس سكالكوس، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة أثينا رئيس الغرفة، إيوانيس براتاكوس.

وتكتسب الاتفاقيتان أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة المؤسسية للجهتين الشريكتين، إذ تضطلع «إنتربرايز اليونان»، التي تعمل تحت إشراف وزارة الخارجية اليونانية، بدور رسمي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترويج الصادرات اليونانية وتيسير وصول المستثمرين إلى الجهات المختصة، وفي المقابل تمثل غرفة تجارة وصناعة أثينا شبكة اقتصادية واسعة تضم أكثر من 140 ألف شركة مسجلة، ما يوفر قاعدة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الشركات.

وقال الظاهري: «إن القيمة الحقيقية لشراكاتنا الدولية لا تكمن في عدد الاتفاقات الموقعة، بل في قدرتها على توفير فرص ملموسة للشركات وتسهيل وصولها إلى الأسواق والشركاء، واليوم نعزز ارتباط مجتمع أعمال أبوظبي بمؤسستين اقتصاديتين تتمتعان بحضور مؤثر في اليونان، بما يتيح لشركات الإمارة الاستفادة من شبكات أعمال أوسع، ومعلومات استثمارية موثوقة».