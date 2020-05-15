مفاجأة.. ريال مدريد يستغني عن غاريث بيل مجاناً

المصدر: أحمد طارق-دبي

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن خدمات لاعبه الويلزي غاريث بيل هذا الصيف مجاناً، لتوفير راتبه الكبير بعد أزمة تفشي فيروس كورونا التي أثرت على غالبية الأندية في العالم.

وأوضحت: "ريال مدريد لن يقدر على دفع راتب غاريث بيل في ظل الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها كورونا، لذلك سيلجأ النادي للحل الأخير وهو فسخ عقد اللاعب بالتراضي".

وأضافت: "بيل لن يكون اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الريال مجاناً، بل أيضاً الكولومبي خاميس رودريغيز الذي يلعب معاراً إلى بايرن ميونيخ".

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