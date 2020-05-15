ممنوع البصق وتبادل القمصان في ملاعب أميركا الجنوبية

المصدر: أسونسيون - أ.ف.ب

أقرّ الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) تعديلات على قوانينه المتعلقة بمسابقات الاندية وبروتوكولاً جديداً لمكافحة فيروس «كورونا»، يمنع تبادل القمصان، البصق أوالتمخط على أرضية الملعب.

وبحسب القوانين الجديدة يستطيع الاتحاد القاري الطلب من لاعب أو أحد أفراد الجهاز الفني معلومات صحية، وإصدار الأمر بالخضوع لفحوص طبية قبل المباريات، أو خلال الحصص التدريبية. وقال الاتحاد القاري في بيان: «كل الأشخاص الذين يرفضون الخضوع للفحص لا يستطيعون المشاركة في البطولات».

ولن يكون بإمكان اللاعبين والمدربين والحكام البصق، أو التمخط على أرضية الملعب أو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، كما لا يستطيعون تقبيل الكرة، أو تشارك زجاجات المياه وتبادل القمصان أو شعارات الأندية.

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