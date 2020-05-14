قرار غريب من اتحاد أميركا الجنوبية.. ممنوع تقبيل الكرة

المصدر: أحمد طارق-دبي

أصدر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قواعد جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وتتضمن إبلاغ الفرق المشاركة في كأس ليبرتادوريس، وكأس سودامريكانا، بأنه ينبغي على اللاعبين تجنب البصق وتقبيل الكرات. وتوقفت البطولتان في مارس بسبب تفشي الفيروس ولم يتحدد بعد موعد انطلاقهما من جديد.

وقال "كونميبول" في بيان إن اللاعبين عليهم عدم استخراج المخاط من أنوفهم أو استبدال قمصان اللعب مع المنافسين بعد المباراة، وينبغي أيضاً أن يستخدموا زجاجات المياه الخاصة بهم.

ويجب على اللاعبين ارتداء كمامات في المقابلات الصحافية بعد المباريات بالإضافة إلى اللاعبين الموجودين على مقاعد البدلاء.

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