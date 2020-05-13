إبراهيموفيتش يعود إلى ميلان بعد غياب شهرين بسبب «كورونا»

المصدر: روما - د.ب.أ

عاد النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، إلى ايطاليا، أول من أمس، للانضمام إلى صفوف ناديه ميلان، بعد أن أمضى شهرين في بلاده، كما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

وبثت شبكة «سكاي سبورت» صوراً عدة للمهاجم لدى وصوله إلى ميلانو، وهو يرتدي كمامة وقفازات قبل أن يتوجه إلى ميلانيلو مقر تدريبات نادي الروسونيرو.

وبحسب وسائل إعلام، سيمكث إبراهيموفيتش في الحجر الصحي في مقر النادي لمدة 14 يوماً.

ويتدرب زملاء إبراهيموفيتش بشكل فردي منذ أسبوع، وقد يعاودون التدريبات الجماعية في 18 الجاري في حال سمحت السلطات الصحية بذلك.

وكان «إيبرا» غادر إيطاليا في 12 مارس ليستقر في ستوكهولم، حيث تمكن من إجراء تدريبات في صفوف نادي هاماربي الذي يملك حصة فيه.

وبعودة «إيبرا» يكون الدوري الإيطالي قد استعاد نجومه الدوليين، بعد عودة النجم البرتغالي رونالدو، الإثنين الماضي، إلى تورينو، والفرنسي ريبيري إلى فلورانسا الجمعة الماضي.

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